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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Джим Парсонс рассказал, почему решил завязать с «Теорией большого взрыва»

Гик-ситком «Теория большого взрыва» прожил на телеканале CBS долгую и счастливую жизнь — 12-сезонный ветеран Чака Лорри неизменно радовал аудиторию, о чём можно судить по его стабильно высоким рейтингам. Пожалуй, проект мог бы без особого труда протянуть ещё пару-тройку лет, но всё изменило решение одного из участников главного актёрского состава — Джим Парсонс объявил о своём уходе, а вообразить будущее «Теории» без Шелдона Купера было попросту невозможно.

Парсонс ранее упоминал, что завязать с проектом его побудило стремление попробовать что-то новое. Но, как выяснилось, эти мысли возникли отнюдь не на пустом месте. Повод крепко задуматься о будущем возник на фоне печальных событий в личной жизни. О них в подкасте актёра Дэвида Тенанта David Tennant Does a Podcast With… Парсонс и поделился с аудиторией.

Как выяснилось, к концу окончания съёмок в 11 сезоне он переживал очень тяжёлый период из-за длительной болезни своего питомца — 14-летний пёс страдал от судорог и медленно угасал. Примерно в то же время выступая на Бродвее в постановке The Boys in the Band, Парсонс сломал ногу, и все мелкие и крупные неурядицы так сильно повлияли на его эмоциональное состояние, что вылились в решение основательно пересмотреть свою жизнь, в том числе и творческую. Таким образом завершение съёмок в «Теории» стало первым шагом на пути к новым начинаниям.

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Темы
 
Теория большого взрыва
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