Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix

Заявленный в позапрошлом году игровой сериал от Netflix по анимационному хиту «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender) испытывает немалые производственные трудности. Сегодня создатели мультсериала о магах четырёх стихий Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко объявили о своём уходе из проекта.

Обоюдное решение в открытом письме к поклонникам огласил Димартино. Причина — творческие разногласия, что примечательно, поскольку стриминговый гигант успел завоевать репутацию крайне благосклонного опекуна талантов, не вмешивающегося в производственный процесс. Но ничто не вечно под луной.

В письме Димартино рассказал, что окончательное решение было принято в июне, после двух лет производственного процесса, который они с Кониецко возглавляли в качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров. Автор напомнил, что в рамках соглашения потоковый сервис обязался уважать и поддерживать творческое видение создателей в работе над адаптацией. Но в итоге всё получилось не так, как надеялся творческий дуэт.

Димартино отметил, что прекрасно осведомлён о сложностях и вызовах любого производственного процесса, включая смену первоначальных планов, поэтому если не выходит адаптироваться, следует уходить. Когда стало совершенно очевидно, что творческий контроль утерян, лучшим (пусть и крайне сложным) решением для соавторов стал уход из проекта.

У игровой адаптации «Аватара» от Netflix есть шанс стать хорошим сериалом. Возможно, многим из вас он понравится. Но я с уверенностью могу заявить, что каким бы он ни вышел, это будет совсем не тот сериал, что мы с Брайаном представляли и планировали снять. Майкл Данте Димартино, попрощался

Напоследок Димартино заверил, что для него это не окончательный и безвозвратный уход из вселенной «Аватара», потому что есть ещё много историй, которые он хотел бы рассказать.

Netflix пока воздерживается от комментариев.