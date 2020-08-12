 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на КГ — главные новости 3–9 августа Режиссёр «Кэндимена» Ниа Дакоста возьмётся за «Капитана Марвел 2» Лорен Шмидт Хиссрич готовит спин-офф «Ведьмака» без Геральта Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня Вместо E3 2020: Расписание июньских презентаций
6
СЕРИАЛЫ
444
 
Первоисточник: www.michaeldantedimartino.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix

Заявленный в позапрошлом году игровой сериал от Netflix по анимационному хиту «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender) испытывает немалые производственные трудности. Сегодня создатели мультсериала о магах четырёх стихий Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко объявили о своём уходе из проекта.

Обоюдное решение в открытом письме к поклонникам огласил Димартино. Причина — творческие разногласия, что примечательно, поскольку стриминговый гигант успел завоевать репутацию крайне благосклонного опекуна талантов, не вмешивающегося в производственный процесс. Но ничто не вечно под луной.

В письме Димартино рассказал, что окончательное решение было принято в июне, после двух лет производственного процесса, который они с Кониецко возглавляли в качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров. Автор напомнил, что в рамках соглашения потоковый сервис обязался уважать и поддерживать творческое видение создателей в работе над адаптацией. Но в итоге всё получилось не так, как надеялся творческий дуэт.

Димартино отметил, что прекрасно осведомлён о сложностях и вызовах любого производственного процесса, включая смену первоначальных планов, поэтому если не выходит адаптироваться, следует уходить. Когда стало совершенно очевидно, что творческий контроль утерян, лучшим (пусть и крайне сложным) решением для соавторов стал уход из проекта.

У игровой адаптации «Аватара» от Netflix есть шанс стать хорошим сериалом. Возможно, многим из вас он понравится. Но я с уверенностью могу заявить, что каким бы он ни вышел, это будет совсем не тот сериал, что мы с Брайаном представляли и планировали снять.

 
Майкл Данте Димартино, попрощался

Напоследок Димартино заверил, что для него это не окончательный и безвозвратный уход из вселенной «Аватара», потому что есть ещё много историй, которые он хотел бы рассказать.

Netflix пока воздерживается от комментариев.

6 Обсудить
Темы
 
Аватар: Легенда об Аанге
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джон Бойега мечтает сняться в адаптации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»
 
Анимационное фэнтези «Принц драконов» продлено на четыре сезона
 
Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix

Тоже интересно

 
Кино Глава Disney объяснил суть конфликта с Джорджем Лукасом из-за «Звёздных войн»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джуманджи: Зов джунглей»
 
Кино Тодд Филлипс уже готов снять продолжение «Джокера»
 
Кино Злые поклонники DC очернят «Чёрную Пантеру»
 
Кино Disney готовит игровую адаптацию своего мультфильма «Геркулес»
 
Игры Разработчики Total War: Rome II пошли по пути авторов Battlefield 1
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
СкороТелеовощи
 
СкороНоль кадров в секунду (аудио)

Выйдут в августе

 
13 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
14 ПтЛазер-шоу «Три дебила»
14 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 352: Гетероботы и гейсептиконы
 
 
4ЕВА
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 420: Отечественные кинотеатры выдвинули требования
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
15Ноль кадров в секунду – 328: It's getting Super Hot in here
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru