Тизер второго сезона «Старгёрл» обещает новые приключения и появление старых знакомых

Телеканал The CW, на днях выпустив заключительную серию первого сезона «Старгёрл» по вселенной DC, сообщает поклонникам сериала, что подростковая супергероика обязательно вернётся на экраны в следующем году. Об этом призван напомнить специальный тизер-трейлер продолжения, содержащий сюжетный вот-это-поворот из заключительного эпизода первого сезона.
В приключенческом экшене Джеффа Джонса о борьбе юных супергероев со вселенским злом снимаются Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Джоэл Макхэйл, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон и другие.
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