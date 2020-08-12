Тизер второго сезона «Старгёрл» обещает новые приключения и появление старых знакомых

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW, на днях выпустив заключительную серию первого сезона «Старгёрл» по вселенной DC, сообщает поклонникам сериала, что подростковая супергероика обязательно вернётся на экраны в следующем году. Об этом призван напомнить специальный тизер-трейлер продолжения, содержащий сюжетный вот-это-поворот из заключительного эпизода первого сезона.

В приключенческом экшене Джеффа Джонса о борьбе юных супергероев со вселенским злом снимаются Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Джоэл Макхэйл, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон и другие.