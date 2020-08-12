Руби Роуз рассказала о причинах, вынудивших её покинуть «Бэтвумен»

Столь же таинственный, сколь и внезапный уход Руби Роуз с поста супергейской «Бэтвумен» до сих пор не давал покоя особо хардкорным фанатам творчества The CW (а такие есть), и актриса, наконец, расставила все точки над i. Если в двух словах — всё скучно, мирно и с огромнейшим взаимным уважением.

Быть лидером супергеройского шоу непросто. Это было особенно сложно, потому что я всё ещё восстанавливалась после операции, спустя 10 дней после которой вернулась в работе — возможно, это была не лучшая идея. Но дело не только в этом. В условиях изоляции у тебя есть время подумать о многих вещах, понять, чего ты хочешь добиться в жизни и чем хочешь заниматься. Думаю, и для меня, и для продюсеров это была отличная возможность всё обсудить. Руби Роуз, не хочет тратить жизнь на сериалы от The CW

Далее идёт традиционная и очень обширная часть о том, как она гордится собой и всеми причастными к созданию такого сериала — всех любит, всем благодарна и будет и дальше смотреть его по ТВ, уже с новой Бэтвумен. К слову о замене — бисексуальную (по случайному стечению обстоятельств) Джависию Лесли актриса крайне одобряет и вообще о лучшем выборе не могла и мечтать:

Думаю, она точно знает, что делает, и она потрясающая. Честно, я была невероятно горда и счастлива, когда мне сообщили, кто именно меня заменит.

Впрочем, как уже сообщалось ранее, как такового рекаста не будет. Лесли сыграет совершенно новую героиню, примерившую плащ и парик пропавшей супергероини — Райану Уайлдер, наркодилера с полным набором вредных привычек, страстную открытую лесбиянку, высококлассного бойца и очаровательно-неряшливую любительницу котиков. И, да, всё это один человек. Такой вот полный набор.