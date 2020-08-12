 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Видеообзор: Ghost of Tsushima Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс Презентация PlayStation 5: The Future of Gaming — просмотр и обсуждение в прямом эфире Киану Ривз и Алекс Уинтер спасают мир в первом трейлере «Билла и Теда 3» «Гениальная вечеринка: За гранью» — эксклюзивный трейлер на русском альманаха экспериментальных аниме-короткометражек
СЕРИАЛЫ
122
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Руби Роуз рассказала о причинах, вынудивших её покинуть «Бэтвумен»

Столь же таинственный, сколь и внезапный уход Руби Роуз с поста супергейской «Бэтвумен» до сих пор не давал покоя особо хардкорным фанатам творчества The CW (а такие есть), и актриса, наконец, расставила все точки над i. Если в двух словах — всё скучно, мирно и с огромнейшим взаимным уважением.

Быть лидером супергеройского шоу непросто. Это было особенно сложно, потому что я всё ещё восстанавливалась после операции, спустя 10 дней после которой вернулась в работе — возможно, это была не лучшая идея. Но дело не только в этом. В условиях изоляции у тебя есть время подумать о многих вещах, понять, чего ты хочешь добиться в жизни и чем хочешь заниматься. Думаю, и для меня, и для продюсеров это была отличная возможность всё обсудить.

 
Руби Роуз, не хочет тратить жизнь на сериалы от The CW

Далее идёт традиционная и очень обширная часть о том, как она гордится собой и всеми причастными к созданию такого сериала — всех любит, всем благодарна и будет и дальше смотреть его по ТВ, уже с новой Бэтвумен. К слову о замене — бисексуальную (по случайному стечению обстоятельств) Джависию Лесли актриса крайне одобряет и вообще о лучшем выборе не могла и мечтать:

Думаю, она точно знает, что делает, и она потрясающая. Честно, я была невероятно горда и счастлива, когда мне сообщили, кто именно меня заменит.

Впрочем, как уже сообщалось ранее, как такового рекаста не будет. Лесли сыграет совершенно новую героиню, примерившую плащ и парик пропавшей супергероини — Райану Уайлдер, наркодилера с полным набором вредных привычек, страстную открытую лесбиянку, высококлассного бойца и очаровательно-неряшливую любительницу котиков. И, да, всё это один человек. Такой вот полный набор.

+ Обсудить
Темы
 
Бэтвумен
 3 июняКейт Кейн больше нет: Бэтвумен сменит личность, но останется лесбиянкой 21 маяСтала известна причина ухода Руби Роуз из «Бэтвумен» 9 июляЗамена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Галь Гадот, Эзра Миллер, Марго Робби и Дуэйн Джонсон приглашают вас на DC FanDome
 
«Лига справедливости» Зака Снайдера и другие громкие проекты ждут фанатов на DC FanDome
 
Руби Роуз рассказала о причинах, вынудивших её покинуть «Бэтвумен»

Тоже интересно

 
Кино Леди Гага отказалась от роли в спин-оффе «Отряда самоубийц»
 
Джордж Р. Р. Мартин опроверг слухи о том, что дописал «Песнь Льда и Пламени»
 
Вся правда о «Звёздном пути»
 
Кино Композитор Джон Уильямс сочинит главную музыкальную тему для Хана Соло
 
Кино Запущена петиция с требованием заменить Бри Ларсон на темнокожую лесбиянку
 
Телеовощи. Выпуск 269: Главный вопрос
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
СкороТелеовощи
 
СкороНоль кадров в секунду (аудио)

Выйдут в августе

 
13 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
14 ПтЛазер-шоу «Три дебила»
14 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 352: Гетероботы и гейсептиконы
 
 
4ЕВА
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 420: Отечественные кинотеатры выдвинули требования
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
15Ноль кадров в секунду – 328: It's getting Super Hot in here
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru