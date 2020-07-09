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Замена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли

Создатели сериала «Бэтвумен» на The CW пустились во все тяжкие, дабы найти ушедшей из сериала в мае гендерфлюидной Руби Роуз достойную замену. И нашли. Во втором сезоне супергеройской драмы главную роль будет играть чернокожая бисексуалка Джависия Лесли («Бог меня зафрендил»).

Как известно, она сыграет нового персонажа — другую жительницу Готэма, вместо Кейт Кейн надевшую плащ Бэтвумен. Девушку зовут Райана Уайлдер. Героиню описывают как полную противоположность Кейт. Она очаровательна, чуточку бестолкова, слегка неряшлива и непокорна. До момента превращения в супергероиню несколько лет барыжила наркотой, скрывалась от полиции и глушила свои проблемы вредными привычками. Теперь Райана тихо-мирно живёт в своём фургончике. Она без раздумий стащит упаковку молока накормить бездомного котёнка, но и без раздумий придушит злодея голыми руками. Райана опаснейший боец: высококвалифицированная и совершенно недисциплинированная. Она открытая лесбиянка, страстная, спортивная, полна грубой силы и недостатков.

Вот такая исчерпывающая характеристика. Сокровище, а не героиня.

Шоураннер сериала Кэролайн Дрис дала слово, что она, 15 лет проработавшая сценаристом лесбиянка, не опустится до того, чтобы пользоваться позорным тропом Bury Your Gays, то бишь убивать предыдущую супергероиню они не будут. Исчезновение Кейт Кейн превратят в одну из загадок второго сезона.

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Бэтвумен
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