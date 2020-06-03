Кейт Кейн больше нет: Бэтвумен сменит личность, но останется лесбиянкой

Пронырливые сидабовские продюсеры, похоже, выкрутились из ситуации, в которой оказались из-за внезапного ухода Руби Роуз с поста «Бэтвумен». Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на Decider сообщает, что создатели сериала формально не собираются проводить рекаст — они просто избавятся от Кейт Кейн, и в новом сезоне носить маску с париком будет совсем другая лесбиянка.

Судя по всему, сейчас активно ищут актрису на роль Райан Уайлдер — девушки слегка за 20, которой ещё только предстоит стать Бэтвумен. Вот что говорится в слитом объявлении о кастинге:

Она милая, неряшливая, немного бестолковая и необузданная. Последние годы она работала наркодиллером, пряталась от полиции и пыталась заглушить свою боль вредными привычками. Девушка, которая украдёт молоко для бездомной кошки, может также убить голыми руками, Райан — самый опасный тип бойца: отлично натренированная, но совершенно недисциплинированная. Открытая лесбиянка. Спортсменка. Комсомолка. Чувственная. Страстная. Подверженная ошибкам. Совершенно нестереотипная американская героиня.

Узнаём фирменный почерк The CW. Этот поток сознания слишком безумен, чтобы не оказаться правдой. И, что самое главное, продюсеры своё слово держат — изменится главная героиня, но только не её сексуальная ориентация.