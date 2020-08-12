Телеовощи. Выпуск 352: Гетероботы и гейсептиконы

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:22 —
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|02:00 —
|Новости
|37:33 —
|«Беглец» (The Fugitive)
|39:21 —
|«Академия Амбрелла» — 2x01–10
|01:03:32 —
|«Звёздный путь: Нижние палубы» (Star Trek: Lower Decks) — 1x01
|01:16:31 —
|«Роковой патруль» — 2x09 (финал сезона)
|01:29:03 —
|«Трансформеры: Война за Кибертрон» — 1x02–03
|01:47:23 —
|«Лексс» — 4x19 (впечатления Юрия и Льва)
|01:55:45 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x06 (впечатления Юрия и Льва)
|02:02:46 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 7x11
|02:18:59 —
|«Пространство» — 3x12 (впечатления Льва)
|02:26:43 —
|«Вавилон 5» — 3x10 (впечатления Юрия)
|02:35:54 —
|«Рим» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|02:07:33 —
|Благодарим наших спонсоров
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