Итан Хоук обещает покончить с рабством в тизере драмы «Птица доброго Господа»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Лихо отыгрывающий полоумного Итан Хоук ворвётся на телеэкарны чуть позже намеченного срока — кабельный канал Showtime выкатил тизер мини-сериала «Птица доброго Господа», сообщающий, что премьера перенесена на 4 октября.

Экранизация исторического романа Джеймса Макбрайда рассказывает о юном невольнике Генри Шеклфорде (Джошуа Калеб Джонсон) из Канзаса, превратившегося в поле битвы между сторонниками и противниками рабства. Знакомство с легендарным аболиционистом Джоном Брауном (Хоук) навсегда меняет жизнь подростка, который сбегает из города, переодевшись в женское платье. Примкнув к Брауну, Генри принимает участие в знаменитом рейде на арсенал Харперс-Ферри. Провалившуюся вылазку считают одной из искр, разжегших гражданскую войну между Севером и Югом.

Итан Хоук также выступает сценаристом сериала совместно с Марком Ричардом («Бойся ходячих мертвецов»). За режиссуру отвечает Энтони Хемингуэй («Бесстыдники»).