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«Супер Макгрубер» Уилла Форте отправляется на малые экраны

Комедийный экшен 2010 года «Супер Макгрубер» с Уиллом Форте, Кристен Уиг и Райаном Филиппом превратится в сериал — съёмки первого сезона многосерийного проекта заказал потоковый сервис Peacock. По случаю официального объявления видеосервис расщедрился на анонсирующий трейлер продолжения, которое стартует в следующем году.

Восьмисерийный пародийный боевик «Супер Макгрубер», куда Форте вернётся в качестве исполнителя главной роли, расскажет о новых похождениях главного героя. Отсидев 10 лет в тюрьме, спецагент и ярый патриот оказывается на свободе и готов к новым приключениям. В ходе очередной миссии Макгруберу предстоит сразиться с таинственным врагом из своего прошлого

Форте также вернётся к обязанностям сценариста, а снявший полнометражку Йорма Такконе снова займёт режиссёрское кресло. Оба выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Лорном Майклзом и Джоном Соломоном.

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