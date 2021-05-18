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Роберт Лэнгдон разгадывает смертельно опасную головоломку в трейлере «Утраченного символа»

С чего всё начиналось. Потоковый сервис Peacock показал первый трейлер «Утраченного символа» — наполненного загадками и тайнами триллера по одноимённому роману Дэна Брауна. Точной даты выхода у многосерийной адаптации пока нет, но видеоролик обещает скорую премьеру.

Сериал расскажет о молодости знаменитого гарвардского профессора религиозной символогии Роберта Лэнгдона (Эшли Цукерман). Главный герой вовлекается в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона (Эдди Иззард). Под давлением ЦРУ Лэнгдон берётся распутывать тайну, которая приведёт его к раскрытию кошмарного заговора.

В исполнительных продюсерах многосерийного проекта наряду с автором литературного первоисточника значатся Рон Ховард и Брайан Грэйзер. Производство курируют Imagine Television Studios, CBS TV Studios и Universal Television.

Теги
ВидеоУтраченный символ
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