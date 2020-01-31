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Экранизация «Утраченного символа» Дэна Брауна получила добро на пилот

Прошлым летом телеканал NBC заявил о планах экранизировать роман Дэна Брауна «Утраченный символ», а нынче дозрел до решения дать проекту шанс, заказав съёмки пилотного эпизода сериала «Лэнгдон», основанного на книжном триллере.

Многосерийный приквел поведает о молодости Роберта Лэнгдона, гарвардского профессора религиозной символогии, хорошо знакомого аудитории по книгам «Код Да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно» и их полнометражным экранизациям. Лэнгдон вовлекается в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона. Под давлением ЦРУ главный герой берётся распутывать тайну, которая приведёт его к раскрытию кошмарного заговора.

Сценарием займутся соавторы «Крика» Дэн Дворкин и Джей Битти. Вместе с Брауном они также числятся исполнительными продюсерами проекта. За производством присмотрят Imagine Television Studios, CBS TV Studios и Universal Television.

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Темы
 
Лэнгдон
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