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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Один из создателей «Остаться в живых» будет работать над голливудской версией «Ван-Писа» для Netflix

Появились новые подробности голливудского игрового сериала по знаменитой манге «Ван-Пис» (One Piece) Эйичиро Оды.

Стриминговый сервис Netflix займётся производством 10-серийного первого сезона шоу вместе со студией Tomorrow. Шоураннером и ещё одним сценаристом и исполнительным продюсером лайв-экшена стал Стивен Маеда («Секретные материалы», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Остаться в живых», «Обмани меня»).

Другими исполнительными продюсерами нового «Ван-Писа» значатся Ода, Марти Адельштейн (основатель и глава студии Tomorrow), Бекки Клементс («Водолей», «Ханна. Совершенное оружие») и Мэтт Оуэнс. Последний также назначен сценаристом «Ван-Писа». Оуэнс писал сценарии для сериалов по комиксам Marvel «Агенты Щ.И.Т.», «Люк Кейдж» и «Защитники».

«Ван-Пис» публикуется в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha с 19 июля 1997 года. Сейчас в манге, породившей невероятно популярный франчайз, 95 томов. К настоящему времени во всём мире продано свыше 460 млн копий «Ван-Писа» — это самая продаваемая манга в истории. В августе 2019 года Ода рассказал, что хочет закончить «Ван-Пис» за пять лет.

Студия Tomorrow и Netflix прошлой осенью начали снимать игровой сериал по аниме «Ковбой Бибоп». Но съёмки пришлось отложить на несколько месяцев из-за травмы актёра Джона Чо, который играет Спайка Шпигеля в адаптации.

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Темы
 
Ван-Пис (One Piece)
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