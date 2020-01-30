Шоураннер «Ведьмака» пообещала заменить нильфгаардскую броню во втором сезоне

Пока зрители пересматривают первый сезон «Ведьмака» и поглощают разнообразные промо-материалы, которыми продолжает фонтанировать Netflix, свежая телеглава экранизации уже вторую неделю активно готовится к старту съёмок. В недавнем подкасте Writer Experience шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич, отбывшая в Лондон контролировать процесс, поделилась кое-какими свежими подробностями о втором сезоне фэнтези и даже коснулась одного и самых животрепещущих вопросов — нильфгаардской брони. ответственный за мемные доспехи Тим Аслам, как известно, выбыл из проекта, а место художника по костюмам заняла Люсинда Райт («Ярмарка тщеславия»).

Шоураннер сообщила, что у второго восьмисерийного сезона будет четыре режиссёра, и каждый постановщик в ответе за блок из двух серий. Такая схема позволяет оптимизировать съёмочный процесс. Съёмки первого сезона заняли уйму времени и стали для Хиссрич настоящим боевым крещением.

«Ведьмак» послужил для меня реальной школой. Вся прелесть в том, что у тебя есть возможность сделать что-то в первый раз, а потом вернуться и сделать это снова. Второй сезон прекрасен. Он дарит возможность взглянуть на ошибки первого сезона и исправить их, лучше рассказать историю, усовершенствовать какие-то вещи, увидеть то, что не сработало, избавиться от него и начать сначала. Нильфгаардская броня будет совершенно другой, [потому что] во втором сезоне мы при желании можем вернуться и внести необходимые исправления. Лорен Шмидт Хиссрич, всё исправит

По словам Хиссрич, съёмки продолжения займут 125 дней и на всё про всё, вероятнее всего, уйдёт около пяти с половиной месяцев, если учитывать перерывы в работе и возможные форс-мажоры. Пока по неподтверждённым данным, режиссёрами второго сезона назначены Стивен Сёрджик («Видеть»), а также Эдвард Базалгетт и Сара О’Горман, снимавшие [«Последнее королевство»). Съёмочный процесс стартует 17 февраля.