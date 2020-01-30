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Первоисточник: www.the-village.ru Прямая ссылка на новость:
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«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»

Денис Колесников, голос и основатель «Кураж-Бамбей», подписал годовой контракт с владельцем интернет-площадки Wink — компанией «Ростелеком». Студия перевода озвучит фильмы и сериалы для пользователей сервиса.

Договор регламентирует объём работы (пакет из 20 фильмов и трёх сериалов), а также запрещает сотрудничать с любыми другими интернет-провайдерами на время действия сделки. Что именно отдадут под бугагашеньку, пока не разглашается.

Таким образом, Денис Колесников пополнил ряды авторских переводчиков на службе «Ростелекома» — в августе прошлого года был подписан контракт с Дмитрием Пучковым на 11 фильмов в «правильном» переводе.

«Кураж-Бамбей» прославился в 2008 году, когда помог персонажам «Теории большого взрыва» заговорить на понятном русскоязычному населению языке, вскоре оригинальным одноголосым переводом зазвучали и другие зарубежные ситкомы. А в 2012 году студия заключила контракт с Paramount Comedy, и с того момента больше не благодарила Эльфа-торговца.

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