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Гейская свадьба и прочие радости жизнь в тизере финального сезона «Бесстыдников»

Две недели назад кабельный канал Showtime заявил об официальном продлении на 11-й сезон своей сверхпопулярной семейной драмеди «Бесстыдники», которая этим же свежепродлённым сезоном и завершится. На днях вещатель выпустил тизер финальной телеглавы, обещая достойно завершить историю непутёвых Галлагеров.

В сети уже активно интересуются, стоит ли ждать хотя бы мимолётного возвращения на экран Эмми Россам в образе Фионы — старшей сестры, в 9-м сезоне бросившей родню и укатившей из Чикаго устраивать свою личную жизнь. На этот вопрос ответа у авторов пока нет, но исключать, конечно, ничего нельзя.

12-серийный финал обещают показать уже этим летом.

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