Джимми Макгилл исчезает за персоной Сола Гудмана в трейлере пятого сезона «Лучше звоните Солу»

В сети появился немногословный, но оттого не менее выразительный трейлер пятого сезона криминальной драмы «Лучше звоните Солу». Недавно кабельный канал AMC обеспечил спин-оффу «Во все тяжкие» продление на финальный шестой сезон, и создатель сериала Винс Гиллиган уже успел пообещать, что концовка у приквела будет круче, чем у оригинального многосерийного хита.

10-серийное продолжение с неумолимостью рока превращает неудачливого адвоката Джимми Макгилла в знаменитого афериста Сола Гудмана (Боб Оденкёрк). Первый эпизод пятого сезона зрители увидят 23 февраля, а второй можно будет посмотреть уже на следующий день.

В сериале снимаются Джонатан Бэнкс, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Марк Марголис и Джанкарло Эспозито.