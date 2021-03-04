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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:

Брайан Крэнстон попросил Винса Гиллигана не спойлерить ему финальный сезон «Лучше звоните Солу»

Криминальная драма «Лучше звоните Солу» — приквел «Во все тяжкие» от создателей оригинала Винса Гиллигана и Питера Гулда — завершится шестым сезоном. Поклонники сериала с нетерпением ждут развязки. С не меньшим интересом за развитием событий следит Брайан Крэнстон — исполнитель роли Уолтера Уайта, которого фанаты обоих проектов надеются хотя бы мельком увидеть в финале.

Но Крэнстон не стал бы портить сюрприз зрителям, разболтав подробности шестого сезона. Более того, он старается не испортить сюрприз и себе — недавно актёр признался, что постоянно просит Гиллигана держать от него в секрете события заключительной главы «Сола».

Я фанат «Лучше звоните Солу» и невероятно доволен именно этой ролью. Вообще-то, когда вижусь с Винсом, всегда предупреждаю: «Не смей проколоться, не рассказывай мне ничего из того, что произойдёт». Не хочу портить себе зрительское впечатление. Он в ответ смеётся, а я совершенно серьёзен. Хочу наслаждаться сериалом, как любой другой зритель.

Это, к слову, ни в коем случае не исключает появления Уайта в финале, который ещё не отснят. Крэнстон успел пообещать, что без раздумий вернётся в повествование, если Гиллиган с Гулдом его об этом попросят.

Темы
 
Лучше звоните Солу
Комментарии (2)

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