У детективной драмы «Босх» появится спин-офф с Титусом Уэлливером

В прошлом году потоковый сервис Amazon объявил о финальном продлении «Босха» — седьмой сезон станет последним для детективной драмы с Титусом Уэлливером. Но экранная жизнь главного персонажа, как выяснилось, на этом не заканчивается. Сайт IMDb объявил о разработке пока что безымянного спин-оффа для своего бесплатного видеосервиса IMDb TV.

Уэлливер, Мими Роджерс и Мэдисон Линтц вернутся к своим ролям в будущем многосерийном проекте. Съёмки планируют начать уже в этом году.

Спин-офф экранизации известной книжной серии Майкла Коннелли о потрёпанном жизнью детективе Гарри Босхе из Лос-Анджелеса расскажет о новом этапе в жизни главного героя. Босх будет работать вместе с юристом Хани Чендлер (Роджерс). Невзирая на сложные и запутанные отношения, у главных героев есть общая цель — поиск справедливости.

Финальный сезон «Босха», основанный на романах The Concrete Blonde и The Burning Room, выйдет на Amazon этим летом.