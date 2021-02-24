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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Тейлор Китч сыграет лучшего друга Криса Пратта в экшен-триллере «Список смертников» под режиссурой Антуана Фукуа

В прошлом году стриминговый сервис Amazon прибрал к рукам многосерийный проект «Список смертников» — остросюжетный боевик с Крисом Праттом в главной роли, который срежиссирует Антуан Фукуа («Великолепная семёрка», «Великий уравнитель»). Нынче же к основному актёрскому составу присоединился Тейлор Китч («Настоящий детектив»).

Психологический экшен-триллер по одноимённому роману Джека Карра поведает о морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя исключительно важную тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

Китч сыграет Бена Эдвардса, бывшего морпеха и лучшего друга Риса. Теперь Эдвард служит в ЦРУ и готов воспользоваться своими впечатляющими возможностями и умениями, чтобы помочь другу разобраться в происходящем.

Фукуа совместно с Праттом числится исполнительным продюсером сериала. Сценарий пишет шоураннер проекта Дэвид Диджилио («Странный ангел»). За производство отвечают MRC Television, Civic Center Media и Amazon Studios.

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