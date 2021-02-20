Кровавые супергеройские разборки в трейлере анимационного экшена «Неуязвимый» от Роберта Киркмана

Потоковый сервис Amazon выпустил полноценный трейлер анимационного боевика «Неуязвимый», который наглядно поясняет, почему детишкам такой мультик смотреть нельзя. Первые три эпизода экранизации одноимённого комикса Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы») зрители увидят 26 марта.

Сериал по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о подростке Марке Грэйсоне (Стивен Ян) — сыне величайшего супергероя планеты Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Отпраздновав своё 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как всем кажется.

Остальных персонажей озвучивают Сандра О, Сет Роген, Махершала Али, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннеллс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Уолтон Гоггинс, Джейсон Манцукас и Джастин Ройланд. Шоуранном проекта — Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он же выступает исполнительным продюсером вместе с Киркманом, Дэвидом Алпертом («Ходячие мертвецы») и Кэтрин Уиндер («Звёздные войны: Войны клонов»).