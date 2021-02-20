 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Восстание машин начнётся в суде: Флоренс Пью сыграет обвинённого в убийстве робота «Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии Разбор трейлера «Лига Справедливости Зака Снайдера» Американский кинопрокат: «Чёрным Иудам» зрители предпочли весёлый мультик Трилогия Ninja Gaiden возвращается — теперь официально
СЕРИАЛЫ
155
 
Прямая ссылка на новость:

Морган Джонс и компания продолжают борьбу за выживание в трейлере шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов»

Смерть, разрушение, упадок... и новая жизнь. Кабельный канал AMC опубликовал минутный трейлер шестого сезона зомби-драмы «Бойся ходячих мертвецов». Оставшиеся девять эпизодов, составляющие вторую половину шестого сезона, начнут выходить 11 апреля.

В новых сериях, сулит синопсис, сформируются новые союзы, разрушатся былые привязанности, и никому не удастся сохранить нейтралитет. Именно тогда главные герои прочувствуют смысл выражения: конец — это новое начало. К основному актёрскому составу в шестом сезоне присоединились три новых участника: Джон Гловер, Ник Стал и Кит Кэррадайн.

В сериале снимаются Алисия Дебнем-Кэри, Ленни Джеймс, Колби Минифи, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие. Шоураннерами приквела «Ходячих» по-прежнему значатся Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг.

Темы
 
Видео Бойся ходячих мертвецов
Комментарии

Ещё на эту тему

2Ниган сулит нечто ужасное в свежем тизере финала 10 сезона «Ходячих мертвецов» 9Исторический момент! Стартовали съёмки финального сезона «Ходячих мертвецов» 26Сериал «Во все тяжкие» никогда не будет прежним после концовки «Лучше звоните Солу»

Тоже интересно

8Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984» 7Разбор трейлера «Лига Справедливости Зака Снайдера» 26«Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии 9Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис 4Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин

Далее на КГ

1
Меньше Арнольда Шварценеггера и больше Стивена Кинга: Эдгар Райт снимет ремейк «Бегущего человека»
 0
Иэн и Поппи готовят новый эпичный проект в тизере второго сезона комедии «Мифический квест: Пир ворона»
 6
Милли Бобби Браун и Конг с топором на свежих промо «Годзиллы против Конга»
 13
Киновселенная DC нашла свою Супергёрл — 22-летняя латиноамериканка Саша Калле дебютирует во «Флэше»
 0
«DOTA: Кровь дракона» — тизер-трейлер с русскими субтитрами аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре»
 4
А зачем вам Руби Роуз? Харви Кейтель и Эмиль Хирш сыграют в криминальной драме
 2
Фэнтези «Судьба: Сага Винкс» обзавелось вторым сезоном
 4
Кинжал из Шадар Логота в свежем промо эпического фэнтези «Колесо Времени»
 10
Убойный дуэт! Режиссёр «Рейда» Гарет Эванс снимет жёсткий экшен-триллер с Томом Харди для Netflix
 0
Спин-офф «Дневники слизи: О моём перерождении в слизь» получил дату премьеры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе»
 
Кино Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Кино Хищник против Гендерных Стереотипов. Это будет пострашнее схватки с Чужими
 
Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»
 
Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров
 
Игры Объявлена дата выхода Subverse — нашумевшего порно-ответа Mass Effect
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

21 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
23 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 450: Конь Юлий и молчаливый Николас Кейдж
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – 356: Нежное введение в лесбиянство
 
10ЕВА
 
 
20Телеовощи – 379: Большая премьера
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru