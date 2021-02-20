Морган Джонс и компания продолжают борьбу за выживание в трейлере шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов»

Смерть, разрушение, упадок... и новая жизнь. Кабельный канал AMC опубликовал минутный трейлер шестого сезона зомби-драмы «Бойся ходячих мертвецов». Оставшиеся девять эпизодов, составляющие вторую половину шестого сезона, начнут выходить 11 апреля.

В новых сериях, сулит синопсис, сформируются новые союзы, разрушатся былые привязанности, и никому не удастся сохранить нейтралитет. Именно тогда главные герои прочувствуют смысл выражения: конец — это новое начало. К основному актёрскому составу в шестом сезоне присоединились три новых участника: Джон Гловер, Ник Стал и Кит Кэррадайн.

В сериале снимаются Алисия Дебнем-Кэри, Ленни Джеймс, Колби Минифи, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие. Шоураннерами приквела «Ходячих» по-прежнему значатся Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг.