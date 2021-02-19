«DOTA: Кровь дракона» — тизер-трейлер с русскими субтитрами аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре»

На YouTube-канале Netflix Russia вышел тизер-трейлер с субтитрами на русском языке аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood), основанного на игре DOTA 2 от Valve. Сериал, в котором будет восемь эпизодов, выйдет на цифровой платформе Netflix по всему миру 25 марта.

Официальный синопсис аниме от стримингового сервиса:

После встречи с драконом и отправившейся на задание принцессой драконий рыцарь впутывается в события более масштабные, чем он мог себе представить. Цитата из пресс-релиза

Над сериалом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и исполнительные продюсеры Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса») и Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник»). Миллер также является шоураннером аниме.