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Первоисточники: youtu.bewww.netflix.comtwitter.com Прямая ссылка на новость:

«DOTA: Кровь дракона» — тизер-трейлер с русскими субтитрами аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре»

На YouTube-канале Netflix Russia вышел тизер-трейлер с субтитрами на русском языке аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood), основанного на игре DOTA 2 от Valve. Сериал, в котором будет восемь эпизодов, выйдет на цифровой платформе Netflix по всему миру 25 марта.

Официальный синопсис аниме от стримингового сервиса:

После встречи с драконом и отправившейся на задание принцессой драконий рыцарь впутывается в события более масштабные, чем он мог себе представить.

Цитата из пресс-релиза

Над сериалом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и исполнительные продюсеры Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса») и Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник»). Миллер также является шоураннером аниме.

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