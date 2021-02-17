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Первоисточники: about.netflix.comwww.netflix.comyoutu.be Прямая ссылка на новость:

«DOTA: Кровь дракона» — тизер с русскими субтитрами аниме от Netflix, Valve и создателей сериала «Легенда о Корре»

YouTube-канале Netflix Russia опубликовал тизер с субтитрами на русском языке аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood), основанного на игре DOTA 2 от Valve. Сериал, в котором будет восемь эпизодов, выйдет 25 марта во всём мире на Netflix.

Официальный синопсис аниме от стримингового сервиса:

После встречи с драконом и принцессой во время её собственной миссии, драконий рыцарь оказывается втянутым в события более масштабные, чем он мог себе представить.

Цитата из пресс-релиза

Над сериалом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и исполнительные продюсеры Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса») и Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник»). Миллер также является шоураннером сериала.

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