Об увольнении из «Мандалорца» Джина Карано узнала из соцсетей

Все, кто следит за новостями, в курсе, что эпопея с тегом #FireGinaCarano началась не вчера. Актриса уже долгое время находилась в чёрном списке прогрессивной интернет-общественности. Особо громко оная раскудахталась в прошлом году, когда на требование онлайн-активистов, защищающих права трансгендеров и прочих флюидных личностей, актриса отказалась указывать в профиле своего твиттера местоимения собственного гендера. Вместо этого Джина Карано посмела вместо «Она/её/ей» поместить «Бип/боп/буп» — имитацию звуковых сигналов дроидов.

Такая вольность подожгла пятые точки вышеозначенного комьюнити настолько, что тот самый тег пробился в тренды «Твиттера», и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание Lucasfilm. Студия, к слову, на призыв отреагировала — об этом в одном из свежих интервью рассказала Карано.

В прошлом году перед выходом «Манадлорца» [в Lucasfilm] хотели, чтобы я опубликовала подготовленное ими извинение по поводу использования местоимений. Я отказалась и опубликовала заявление, которое написала сама. Я чётко дала понять, что не имею никакого отношения к насмешкам над сообществом трансгендеров, а всего лишь обратила внимание на оскорбления толпы, принуждающей людей указывать местоимения в своём профиле.

Lucasfilm такая позиция не понравилась. В качестве наказания студия принялась исключать Карано из всех мероприятий, связанных с промо-кампанией второго сезона.

Это было печально, но я не хотела обесценивать тяжкий труд всех, кто работал над этим проектом, поэтому согласилась [на исключение из промо-тура]. И это последний раз, когда со мной общались по поводу каких-либо публичных заявлений или извинений от Lucsafilm. О своём увольнении я узнала, как и все остальные, из соцсетей.

А студия, по сообщениям инсайдеров, прощаться с Карой Дюн не планирует. Скорее всего, персонажа после рекаста будет играть другая актриса.