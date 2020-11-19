 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Телеовощи. Выпуск 366: Подозрения в тупости Том Круз, Саймон Пегг и Ребекка Фергюсон на съёмках одной из финальных сцен боевика «Миссия невыполнима 7» Впечатления: Assassin's Creed Valhalla Режиссёр «Одного дома 2» рассказал, как Дональд Трамп выбил себе камео в фильме Свежий трейлер «Человека из Подольска»: шабаш в московском отделении полиции
7
СЕРИАЛЫ
972
 
Первоисточники: twitter.comwww.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джина Карано метко ответила фанатам «Мандалорца», требующим её увольнения из сериала

Исполнительница партии Кары Дюн в «Мандалорце» Джина Карано, уже некоторое время пребывающая под метафорическим огнём полыхающих гневом сетевых активистов, в очередной раз продемонстрировала завидную стойкость и бесстрашие под стать своей героине.

После разразившейся в соцсетях бури униженных и оскорблённых с истеричным требованием выкинуть актрису из сериала Джона Фавро Карано как ни в чём ни бывало запостила в своём твиттере лаконичный и ёмкий ответ беснующимся приверженцам демократических прав и свобод, задействовав короткое видео с красочной цитатой Томаса Шелби из криминальной драмы «Острые козырьки».

Меж тем близящийся четвёртый эпизод второго сезона «Мандалорца», судя по синопсису, как раз возвращает на экраны её персонажа — в описании серии упоминается, что для новой миссии Дину Джарину самое время свидеться со своими давними приятелями. Предполагается, что речь как раз о Каре Дюн и Грифе Карге. Посмотрим, повлияют ли онлайн-волнения под хештегом #FireGinaCarano на популярность этой серии у аудитории. Что-то подсказывает, что ответ будет отрицательный.

Lucasfilm и Disney по-прежнему держатся в стороне от ситуации и сохраняют вежливое молчание.

7 Обсудить
Темы
 
Мандалорец
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Фанаты «Мандалорца» требуют увольнения Джины Карано
 
Бо-Катан Крайз и её соратники на свежем постере второго сезона «Мандалорца»
 
Тимоти Олифант на свежем постере второго сезона «Мандалорца»

Тоже интересно

 
Кино «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» будут развивать сложные отношения Рей и Кайло Рена
 
Кино Раскрытие гомосексуальности Альбуса Дамблдора потребует времени
 
Кино Новогодняя касса: «Т-34» и «Полицейский с Рублёвки» упрочили лидерство в прокате
 
Кино Кристен Стюарт посоветовали «сменить» ориентацию, чтобы попасть в Marvel
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — постер
 
Кино Какой смысл снимать «Пиратов Карибского моря 6»?
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в ноябре

22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 343: Новое яйцо Судакова
 
5ЕВА
 
 
24Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
 
5Ноль кадров в секунду – 342: Destiny. Сага. Наследие
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru