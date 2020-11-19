Джина Карано метко ответила фанатам «Мандалорца», требующим её увольнения из сериала

Исполнительница партии Кары Дюн в «Мандалорце» Джина Карано, уже некоторое время пребывающая под метафорическим огнём полыхающих гневом сетевых активистов, в очередной раз продемонстрировала завидную стойкость и бесстрашие под стать своей героине.

После разразившейся в соцсетях бури униженных и оскорблённых с истеричным требованием выкинуть актрису из сериала Джона Фавро Карано как ни в чём ни бывало запостила в своём твиттере лаконичный и ёмкий ответ беснующимся приверженцам демократических прав и свобод, задействовав короткое видео с красочной цитатой Томаса Шелби из криминальной драмы «Острые козырьки».

Меж тем близящийся четвёртый эпизод второго сезона «Мандалорца», судя по синопсису, как раз возвращает на экраны её персонажа — в описании серии упоминается, что для новой миссии Дину Джарину самое время свидеться со своими давними приятелями. Предполагается, что речь как раз о Каре Дюн и Грифе Карге. Посмотрим, повлияют ли онлайн-волнения под хештегом #FireGinaCarano на популярность этой серии у аудитории. Что-то подсказывает, что ответ будет отрицательный.

Lucasfilm и Disney по-прежнему держатся в стороне от ситуации и сохраняют вежливое молчание.