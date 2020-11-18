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«Пространство»: свежие кадры, постер и названия эпизодов пятого сезона

До премьеры пятого сезона «Пространства» остаётся меньше месяца, и пока зрители с нетерпением ждут возвращения космической фантастики на малые экраны, самое время насладиться свежей порцией информации.

В сети появились новые кадры с главными героями, официальный постер, а также заголовки всех 10 эпизодов пятого сезона, который стартует на потоковом сервисе Amazon 16 декабря.

Кадры из сериала «Пространство» Кадры из сериала «Пространство» Кадры из сериала «Пространство» Кадры из сериала «Пространство» Кадры из сериала «Пространство» Кадры из сериала «Пространство» Кадры из сериала «Пространство» Кадры из сериала «Пространство»

Эпизод 1 — Exodus
Эпизод 2 — Churn
Эпизод 3 — Mother
Эпизод 4 — Guagamela
Эпизод 5 — Down and Out
Эпизод 6 — Tribes
Эпизод 7 — Oyedeng
Эпизод 8 — Hard Vacuum
Эпизод 9 — Winnipesaukee
Эпизод 10 — Nemesis Games

В пятом сезоне главные герои столкнутся с сугубо личными проблемами и грехами прошлого, однако глобальной угрозы это не отменяет. Человечество в который раз оказывается на грани уничтожения — Альянс внешних планет во главе с адмиралом Свободного флота Марко Инаросом объявляет войну Земле и Марсу.

В продолжении играют Стивен Стрейт, Уэс Чэтэм, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Фрэнки Адамс, Кеон Александр, Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.

Постеры сериала «Пространство»
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