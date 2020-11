«Пространство»: свежие кадры, постер и названия эпизодов пятого сезона

До премьеры пятого сезона «Пространства» остаётся меньше месяца, и пока зрители с нетерпением ждут возвращения космической фантастики на малые экраны, самое время насладиться свежей порцией информации.

В сети появились новые кадры с главными героями, официальный постер, а также заголовки всех 10 эпизодов пятого сезона, который стартует на потоковом сервисе Amazon 16 декабря.

Эпизод 1 — Exodus

Эпизод 2 — Churn

Эпизод 3 — Mother

Эпизод 4 — Guagamela

Эпизод 5 — Down and Out

Эпизод 6 — Tribes

Эпизод 7 — Oyedeng

Эпизод 8 — Hard Vacuum

Эпизод 9 — Winnipesaukee

Эпизод 10 — Nemesis Games

В пятом сезоне главные герои столкнутся с сугубо личными проблемами и грехами прошлого, однако глобальной угрозы это не отменяет. Человечество в который раз оказывается на грани уничтожения — Альянс внешних планет во главе с адмиралом Свободного флота Марко Инаросом объявляет войну Земле и Марсу.

В продолжении играют Стивен Стрейт, Уэс Чэтэм, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Фрэнки Адамс, Кеон Александр, Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.