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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Комедия «Проснувшийся» с Ламорном Моррисом получила второй сезон

Потоковый сервис Hulu продлил на второй сезон фантастическую комедию «Проснувшийся» — сериал с Ламорном Моррисом («Новенькая») в главной роли получил восьмисерийное продолжение. Когда проект вернётся на экраны, пока неизвестно.

Фантастическая комедия, где реальные персонажи соседствуют с анимационными, рассказывает о талантливом художнике-мультипликаторе, проворонившем свой шанс на успех и широкое признание из-за неожиданного случая, который переворачивает всю его жизнь. Главный герой открыл в себе удивительную и пугающую способность общаться с собственными творениями и другими неодушевлёнными предметами, охотно советующими парню, как жить дальше.

Соавторами сериала выступают Маршалл Тодд и прототип главного героя Кит Найт. Производство контролируют Sony Pictures Television и ABC Signature.

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