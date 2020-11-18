Историческая драма «Грозный» с Александром Яценко и Сергеем Маковецким заглянет в душу первого царя

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал «Россия 1» опубликовал свежий тизер масштабной исторической драмы «Грозный», обзаведшейся официальной датой выхода. Первая серия выйдет в эфир вечером 23 ноября. Первого русского царя Ивана IV в разные периоды его жизни сыграют Александр Яценко и Сергей Маковецкий.

Многосерийная историческая драма режиссёра Алексея Андрианова и сценариста Тимура Эзугбаи посвящена жизни и правлению русского царя Ивана Грозного. Масштабность его политических деяний зачастую мешала современникам и потомкам увидеть за государственной фигурой живого человека. Сериал попытается разобраться в причинах поступков Ивана IV, заглянуть в его мысли и душу.

В сериале также снимаются Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артём Ткаченко, Софья Лебедева, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников и другие.

И постер: