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Историческая драма «Грозный» с Александром Яценко и Сергеем Маковецким заглянет в душу первого царя

Телеканал «Россия 1» опубликовал свежий тизер масштабной исторической драмы «Грозный», обзаведшейся официальной датой выхода. Первая серия выйдет в эфир вечером 23 ноября. Первого русского царя Ивана IV в разные периоды его жизни сыграют Александр Яценко и Сергей Маковецкий.

Многосерийная историческая драма режиссёра Алексея Андрианова и сценариста Тимура Эзугбаи посвящена жизни и правлению русского царя Ивана Грозного. Масштабность его политических деяний зачастую мешала современникам и потомкам увидеть за государственной фигурой живого человека. Сериал попытается разобраться в причинах поступков Ивана IV, заглянуть в его мысли и душу.

В сериале также снимаются Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артём Ткаченко, Софья Лебедева, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников и другие.

И постер:

Постеры сериала «Грозный»
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