 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Второй сезон аниме «Задержи этот звук!» вышел на Crunchyroll с русскими субтитрами Второй шанс стать «Офисом»: «Космическим войскам» даровали продление, но урезали бюджет «На месте принцессы 2» — все три личности Ванессы Энн Хадженс в одной бессмысленно-новогодней комедии Netflix Кейли Куоко уверена: постельные сцены в «Теории большого взрыва» были придуманы, чтобы её позлить Дженнди Тартаковски рассказывает о создании уникального мультсериала «Первобытный человек»
1
СЕРИАЛЫ
270
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Любовь Аксёнова и её глубокий внутренний мир в трейлере сериала «Настя, соберись!»

Пожалуй, в каждой девушке живёт как минимум несколько личностей, но случай героини Любови Аксёновой из нового сериала КиноПоиск HD «Настя, соберись!» — безусловно, куда более тяжёлый. Внутри неё поселилась сразу пятёрка внутренних «я», покоя от которых нет ни самой девушке, ни её окружающим: богиня (Алина Алексеева), внутренний ребенок (Ева Смирнова), хозяюшка (Юлия Гришаева), требовательный родитель (Светлана Камынина) и самоуверенная дерзкая сеструха (Рина Гришина).

Вот, что рассказывает о многогранной роли сама Аксёнова:

Для меня это проект о любви к себе. Чрезмерный самоконтроль и строгое отношение к себе мешают Насте раскрываться с разных сторон, за которые отвечают её субличности. И эта внутренняя разобщённость ведёт к ещё большим проблемам в её жизни. Ситуация усугубляется настолько, что героине уже никто не может помочь... кроме неё самой.

Срежиссировала сериал Вера Смолина, шоураннер и сценарист — Константин Майер («Физрук», «Я худею»). Горячая премьера на КиноПоиск HD случится уже 3 января — всего запланировано 10 серий по 30 минут.

И постер:

Постеры сериала «Настя, соберись!»
1 Обсудить
Темы
 
Видео Настя, соберись!
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Любовь Аксёнова и её глубокий внутренний мир в трейлере сериала «Настя, соберись!»

Тоже интересно

 
Кино «Капитан Марвел» — первый телеролик и новый кадр
 
Кино «Алита: Боевой ангел» — второй трейлер
 
Кино Губа не дура — кинотеатры запросили у государства 3,5 млрд рублей
 
Кино Джейк Джилленхол может сыграть марвеловского суперзлодея
 
Кино Лилли Вачовски и её отношение к современному корпоративному Голливуду
 
Кино Трейлер «Гудбай, Америка» Сарика Андреасяна: баян, слёзы и тоска по родине
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в ноябре

 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
23Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
 
5Ноль кадров в секунду – 342: Destiny. Сага. Наследие
 
6ЕВА – 398: Мой внутренний демон танцует
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru