Любовь Аксёнова и её глубокий внутренний мир в трейлере сериала «Настя, соберись!»

Пожалуй, в каждой девушке живёт как минимум несколько личностей, но случай героини Любови Аксёновой из нового сериала КиноПоиск HD «Настя, соберись!» — безусловно, куда более тяжёлый. Внутри неё поселилась сразу пятёрка внутренних «я», покоя от которых нет ни самой девушке, ни её окружающим: богиня (Алина Алексеева), внутренний ребенок (Ева Смирнова), хозяюшка (Юлия Гришаева), требовательный родитель (Светлана Камынина) и самоуверенная дерзкая сеструха (Рина Гришина).

Вот, что рассказывает о многогранной роли сама Аксёнова:

Для меня это проект о любви к себе. Чрезмерный самоконтроль и строгое отношение к себе мешают Насте раскрываться с разных сторон, за которые отвечают её субличности. И эта внутренняя разобщённость ведёт к ещё большим проблемам в её жизни. Ситуация усугубляется настолько, что героине уже никто не может помочь... кроме неё самой.

Срежиссировала сериал Вера Смолина, шоураннер и сценарист — Константин Майер («Физрук», «Я худею»). Горячая премьера на КиноПоиск HD случится уже 3 января — всего запланировано 10 серий по 30 минут.

И постер: