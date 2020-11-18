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Китай заинтересовался российским сериалом «Лучше, чем люди» и будет снимать второй сезон

Российский научно-фантастический триллер «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой, в прошлом году проданный на Netflix за рекордную сумму в $ 1 млн, продолжает покорять мировой телерынок. Как стало известно, перспективным проектом сильно заинтересовались продюсерские компании из Китая, и в итоге «Спутник Восток Продакшн» договорилась о съёмках второго сезона с Organic Media Group и Wudi Pictures.

Съёмки 10-серийного продолжения, которые пройдут в Пекине и Москве, должны начаться уже в следующем году, и продюсер технодрамы Александр Кессель не скрывает своей радости по этому поводу:

Мы не планировали отправляться в Китай во втором сезоне, но сериал идеально подходит для того, чтобы быть рассказанным на мандаринском. Ведь в первом сезоне мы узнали, что именно китайцы создали Арису — андроида, наделённого свободной волей. И теперь, когда Cronos Corp всё испортила, китайские создатели хотят забрать то, что осталось от их творения, и не без причины.

Прямо сейчас идут поиски платформы для показа в Поднебесной. Остальной мир, кроме России и СНГ, по-прежнему возьмёт на себя Netflix.

В сериале Андрея Джунковского также снялись Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Александр Устюгов, Александра Урсуляк и Александр Кузнецов.

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Лучше, чем люди
 17 августа 2019 года«Лучше, чем люди» — первый российский сериал вышел на Netflix под брендом сервиса 11 января 2019 годаРоссийский сериал «Лучше, чем люди» ушёл на Netflix
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