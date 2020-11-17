Прогрессивности «Зачарованным» добавит первый в сериале персонаж-трансгендер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Новые «Зачарованные» только что стали ещё привлекательнее для современных зрителей, уверовавших в неконтролируемую флюидность гендера. В третьем сезоне мистической драмы актёрской состав получит подкрепление в виде актёра-трансгендера Дж. Дж. Хоукинса.

Хоукинс, использующий по отношению к себе местоимения «он» и «они», уже разок сыграл удивительного персонажа — небинарного трансгендерного мужчину в закрытом на первом сезоне сериале «Красная линия». Может, и «Зачарованным» его присутствие поможет поскорее схлопнуться. В третьем сезоне печально известного ребута Хоукинс сыграет студента-трансендера Кевина, который вдохновит одну из зачарованных сестёр бросить вызов грозному врагу.

Продолжение многосерийной мистической драмы Дженни Снайдер Урман с Мадлен Манток, Сарой Джеффри и Мелони Диас в главных ролях стартует на телеканале The CW 24 января.