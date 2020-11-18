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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза остался без шоураннера

Объявленный в августе безымянный многосерийный спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза понёс первую кадровую потерю — из сериала видеосервиса HBO Max выбыл шоураннер, исполнительный продюсер и сценарист Терренс Уинтер («Подпольная империя»).

Источники сообщают, что всему виной творческие разногласия: подход Уинтера к материалу во многом противоречил видению Ривза и остальных продюсеров будущего сериала. Сейчас многосерийной криминальной драме подыскивают нового шоураннера.

События проекта, задавшегося целью изучить анатомию готэмской коррупции, развернутся примерно за год до событий фильма, когда молодой Брюс Уэйн впервые вышел на улицы города в образе Тёмного рыцаря. Главный герой — продажный полицейский, у которого, однако остаётся крохотный шанс на искупление. Ривз окрестил сериал историей о борьбе за душу главного героя.

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