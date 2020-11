Фанаты «Мандалорца» требуют увольнения Джины Карано

Второй сезона «Мандалорца» едва успел стартовать, а сериал уже дважды оказывается в центре скандала. Сначала Малыша Йоду, большого любителя полакомиться яйцами, обвинили в геноциде целого вида, а теперь под огнём оказалась исполнительница роли Кары Дюн Джина Карано. Актриса отчего-то решила, что живёт в свободной стране и может высказывать своё мнение. Напрасно. «Твиттер» полыхает и требует от Disney её увольнения — #FireGinaCarano.

Чем же Карано так всех разозлила? Буквально парой пустяков — поставила под сомнение законность прошедших в США выборов, заявив, что имели место махинации с голосами, да опубликовала пару мемов про демократов.

We need to clean up the election process so we are not left feeling the way we do today.

Put laws in place that protect us against voter fraud.

Investigate every state.

Film the counting.

Flush out the fake votes.

Require ID.

Make Voter Fraud end in 2020.

Fix the system. ????????