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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Фанаты «Мандалорца» требуют увольнения Джины Карано

Второй сезона «Мандалорца» едва успел стартовать, а сериал уже дважды оказывается в центре скандала. Сначала Малыша Йоду, большого любителя полакомиться яйцами, обвинили в геноциде целого вида, а теперь под огнём оказалась исполнительница роли Кары Дюн Джина Карано. Актриса отчего-то решила, что живёт в свободной стране и может высказывать своё мнение. Напрасно. «Твиттер» полыхает и требует от Disney её увольнения — #FireGinaCarano.

Чем же Карано так всех разозлила? Буквально парой пустяков — поставила под сомнение законность прошедших в США выборов, заявив, что имели место махинации с голосами, да опубликовала пару мемов про демократов.

Подлил масла в огонь тот факт, что актриса и раньше была замечена за «сомнительными» делишками вроде поддержки республиканцев и шуточек над трансгендерами.

Как правило, фанатские петиции ни к чему не приводят, но за такое, как мы понимаем, можно и работой поплатиться. Disney пока воздерживается от комментариев.

24 Обсудить
 
Antozzi
Лучший комментарий
+31

Получается, что главный признак свободной страны- свобода утопить в говне и испохабить жизнь любого, чье мнение с твоим не совпало?
Комментарии
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