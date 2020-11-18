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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Галлагеры снова за своё в тизере финального сезона «Бесстыдников»

В сети появился свежий полуминутный тизер одиннадцатого сезона «Бесстыдников», который прозрачно намекает на то, что времена меняются, а Галлагеры, что бы ни случилось, остаются всё таким же сумасшедшим семейством. Первая серия финального сезона выйдет на кабельном канале Showtime 6 декабря.

12-серийный финал обещает подвести промежуточный итог в жизни знаменитых жителей Чикаго. В заключительной главе каждому персонажу предстоит углубиться в решение личных проблем, чтобы понять, как жить дальше. А тут ещё этот чёртов коронавирус…

В одиннадцатом сезоне, за который отвечает шоураннер Джон Уэллс, появятся Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер.

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Видео Бесстыдники
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