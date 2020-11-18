Эзра Миллер тайно сыграл пиромана в «Противостоянии» по роману Стивена Кинга

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные кадры, раскрывающие экранную личность пиромана по кличке Мусорщик из «Противостояния». Персонажа с большим энтузиазмом сыграл Эзра Миллер («Лига справедливости»), и до сих пор создателям многосерийной экранизации романа Стивена Кинга удавалось держать это в полном секрете.

Миллер, как выяснилось, большой поклонник книги и персонажа, сыграть которого мечтал уже очень давно, и охотно воспользовался возможностью воплотить его на экране, как только оная подвернулась.

Постапокалиптический триллер, стартующий на CBS All Access 17 декабря, расскажет о ближайшем будущем, где смертельный вирус поставил человечество на грань вымирания. Теперь судьба остатков людского рода зависит от важнейшей битвы за людские души, где добру служит древняя Матушка Абагейл (Вупи Голдберг), а порождением зла выступает таинственный Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард).

В мини-сериале Джоша Буна («Новые мутанты») также снялись Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннир, Оуэн Тиг, Одесса Янг, Хизер Грэм, Генри Зага и другие.