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Эзра Миллер тайно сыграл пиромана в «Противостоянии» по роману Стивена Кинга

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные кадры, раскрывающие экранную личность пиромана по кличке Мусорщик из «Противостояния». Персонажа с большим энтузиазмом сыграл Эзра Миллер («Лига справедливости»), и до сих пор создателям многосерийной экранизации романа Стивена Кинга удавалось держать это в полном секрете.

Кадры из сериала «Противостояние»

Миллер, как выяснилось, большой поклонник книги и персонажа, сыграть которого мечтал уже очень давно, и охотно воспользовался возможностью воплотить его на экране, как только оная подвернулась.

Постапокалиптический триллер, стартующий на CBS All Access 17 декабря, расскажет о ближайшем будущем, где смертельный вирус поставил человечество на грань вымирания. Теперь судьба остатков людского рода зависит от важнейшей битвы за людские души, где добру служит древняя Матушка Абагейл (Вупи Голдберг), а порождением зла выступает таинственный Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард).

Кадры из сериала «Противостояние»

В мини-сериале Джоша Буна («Новые мутанты») также снялись Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Грег Киннир, Оуэн Тиг, Одесса Янг, Хизер Грэм, Генри Зага и другие.

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