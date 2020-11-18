Сара Сильверман обижена на Голливуд, обрекающий актрис-евреек на однотипные роли

Оказывается, в ретроградном Голливуде всё очень сложно не только с репрезентацией афроамериканцев, азиатов, латиноамериканцев и всякого рода секс-меньшинств. Актриса Сара Сильверман, например, утверждает, что с еврейскими актрисами на фабрике грёз тоже обращаются неуважительно, ограничивая их жёсткими рамками стереотипов.

В беседе с The Howard Stern Show Сильверман поплакалась на тяжкую долю актрис с еврейскими корнями, заявив, что список ролей, которые им позволено играть, крайне ограничен.

Все, кого мне доводилось играть, были нахальными подружками главной героини, либо подружками главного героя, которых он бросает ради настоящей любви, либо же агентами-пронырами или продюсерами-отморозками.

И что ещё обиднее, частенько на роль героинь-евреек берут представительниц других народностей, что сейчас, конечно, чуть ли не приговор.

Если появляется роль еврейской женщины — отважной, человеколюбивой, заслуживающей любви, её обязательно играет кто угодно, только не еврейка. Они наконец-то сняли фильм про Рут Бейдер Гинзбург, и сыграла её британка Фелисити Джонс. Миссис Мэйзел в исполнении Рэйчел Броснахэн — благослови ее господь, блестящая актриса — не еврейка.

При этом, Сильверман признала, что актёры, конечно, на то и актёры, что могут играть кого угодно, однако же не удержалась от яркого, но довольно странного сравнения.

Это похоже на то, как на роль однорукого берут актёра с двумя руками и после используют CGI. А какой-нибудь однорукий актёр восклицает: «Вы это всерьёз, мать вашу? Может, хоть на прослушивание меня пригласите?»

Актриса не упустила шанс проехаться и по тем представительницам своей народности, кто намеренно скрывает своё происхождение, чтобы добиться признания в Голливуде.