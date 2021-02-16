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Наш ответ «Футболистам» Дуэйна Джонсона — хоккейная драмеди «Крюк» с Юрием Колокольниковым (трейлер)

С ледовой арены в кабинет агента. Видеосервис MEGOGO презентовал трейлер спортивной комедийной драмы «Крюк» с Юрием Колокольниковым в главной роли. Судя по видео и описанию проекта, зрителей ждёт история в духе «Футболистов» Дуэйна Джонсона.

Колокольников играет бывшую звезду хоккея Никиту Крюкова, решившего продолжить карьеру в роли хоккейного агента. Главный герой всей душой болеет за своих клиентов и помогает им во всём, порой решая даже проблемы, не связанные со спортом. Но помогая другим, Крюков совсем забывает о себе и собственных проблемах, грозящих окончательно разрушить его личную жизнь.

Спортивная драмеди под режиссурой Ивана Оганесова стартует на цифровой платформе 5 марта.

Темы
 
Видео Крюк
Комментарии (2)

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