Эллиот Пейдж сообщает: съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла» стартовали

Небинарный трансгендер Эллиот Пейдж, заменивший в роли Вани Харгривз актрису Эллен Пейдж, сообщил в своём инстаграме, что съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла» официально стартовали. В честь этого радостного события опубликован и закадровый снимок с логотипом продолжения, где к фирменному зонтику добавился воробей.

Этот своеобразный апгрейд совершенно оправдан — в третьем сезоне фантастических приключений в дело вступает новая команда супергероев под названием «Академия Спэрроу», участников которой играют Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес, Кэззи Дэвид и Джастин Х. Мин. В повествование также вернутся герои Роберта Шиэна, Эйдана Галлахера, Тома Хоппера, Дэвида Кастанеды, Эмми Рэвер-Лэмпман и бывшей Эллен Пейдж.

Экранизацию комикса Джерарда Уэя по-прежнему курирует шоураннер Стив Блэкман («Фарго», «Видоизменённый углерод»).