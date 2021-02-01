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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Новые герои «Академии Амбрелла» хвастаются своей спортивной униформой

Съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла» стартуют в феврале, и свежее пополнение актёрского состава фантастической драмы времени зря не теряет, вживаясь в образы супергеройской команды из параллельной реальности. Участников Академии Спэрроу (если точнее, то их силуэты) представили в финале второго сезона, а теперь их можно разглядеть при свете дня и оценить их брендовую униформу.

Коллективным фото в своём твитере поделился Джастин Х. Мин, которому предстоит сыграть новую версию Бена. Остальных членов команды играют Джастин Корнвэлл (Маркус), Бритни Олдфорд (Фей), Джейк Эпштейн (Альфонсо), Дженезис Родригес (Слоун) и Кэззи Дэвид (Джейми). На фото отсутствует последний участник команды — куб Кристофер. Если верить комментарию от официального твиттер-аккаунта сериала, это потому что он — автор снимка. Netflix

Темы
 
Академия Амбрелла
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