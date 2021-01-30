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Первоисточник: www.digitalspy.com Прямая ссылка на новость:

Актрисы из фэнтези о феечках Винкс ответили на обвинения в отбеливании главных героинь

Неискушённый современный зритель, ознакомившись с актёрским составом многосерийного фэнтези «Судьба: Сага Винкс», чего доброго, порадуется его разнообразию, так и не заметив вопиющего акта отбеливания героинь. Но славу богу, у любого возмущённого фаната нынче есть интернет, которым он обязательно воспользуется, чтобы донести авторам сериала месседж об их неправоте.

Премьера «взрослого» сериала Netflix по анимационному хиту ознаменовалась воем успевших подрасти поклонников, выражавших своё неодобрение в соцсетях с момента объявления актёрского состава. Создателям хватило наглости утвердить на роль феи Музы актрису неазиатской внешности Элишу Эпплбаум (в мультсериале у персонажа ярко выраженная восточноазиатская внешность), а фею Флору со внешностью латиноамериканки в игровом сериале и вовсе заменить на её кузину Терру — бодипозитивную, но всё же европейку в исполнении Элиот Солт.

В недавней беседе с порталом Digital Spy Эпплбаум, Солт и играющая фею Аишу Прешес Мустафа ответили на критику, что называется, в соответствии с методичкой.

Очень жаль, что фанатов расстроил кастинг. Я не отвечаю за процесс подбора актёров, но надеюсь, то, как я представила Музу, им понравилось. До сих пор мне встречались только положительные отзывы и непредвзятое отношение к созданному мной образу, поэтому надеюсь, что в этом плане ничего не поменяется.

 
Элиша Эпплбаум, не виновата

Элиот в свою очередь понадеялась, что зрители увидят кузин Флору и Терру вместе во втором сезоне, а также объявила о важности инициированного в сети диалога. Мол, она буквально счастлива, что зрители так озаботились отсутствием Флоры в сериале.

Мустафа меж тем отметила, что расового и любого другого разнообразия много не бывает.

Я отношусь к тем, кто ищет на экране персонажей, похожих на себя. А таких очень мало. Индустрия подбирается к тому этапу, когда мы наконец-то видим больше расового разнообразия на экране, но этого, само собой, недостаточно, и впереди ещё очень много работы. Здорово сниматься в сериале, где такого разнообразия много. Но могло быть и больше. Надеюсь, если нас продлят на второй сезон, его действительно будет больше.

 
Прешес Мустафа, ощущает дефицит разнообразия
Темы
 
Судьба: Сага Винкс
Комментарии (8)

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