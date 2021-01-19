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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Магия, секс и ужасы в трейлере фэнтези «Судьба: Сага Винкс»

Сосценарист небезызвестных «Дневников вампира» Брайан Янг совместно с создателем оригинального мультсериала Иджинио Страффи представляет новую версию знаменитых феечек из Алфеи. Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер подросткового фэнтези «Судьба: Сага Винкс».

В центре волшебной и пугающей истории — подруги-феи из престижной школы магии Алфея. Там им предстоит научиться управлять своими способностями, пережить первые влюблённости, научиться давать отпор врагам и вступить в войну со смертельно опасными чудовищами. Центральные партии исполняют Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиот Солт (Терра) и Элиша Эпплбаум (Муза).

Шестисерийный первый сезон все желающие смогут посмотреть уже 22 января.

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Видео Судьба: Сага Винкс
 14 январяФеечки Винкс для взрослых — вышел ролик о создании фэнтези «Судьба: Сага Винкс» от Netflix 10 декабря 2020 годаЗнакомьтесь, феечки Винкс — тизер разрывающего шаблоны сериала «Судьба: Сага Винкс» от Netflix 17 январяНовые сериалы 18–24 января: «Уокер» и «Судьба: Сага Винкс»
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