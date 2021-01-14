Феечки Винкс для взрослых — вышел ролик о создании фэнтези «Судьба: Сага Винкс» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал объёмистый видеоролик, где шоураннер и актрисы рассказывают об игровой адаптации бешено популярного мультсериала для детей «Клуб Винкс». Шестисерийное фэнтези с элементами хоррора «Судьба: Сага Винкс» рассчитано скорее на подростковую аудиторию. Идеально для просмотра юным зрительницам, выросшим на анимационном оригинале.

Премьера сериала состоится 22 января. В центре волшебной и пугающей истории — подруги-феи, которые учатся в школе магии Алфее. Там им предстоит научиться управлять своими способностями, пережить первые влюблённости, научиться давать отпор врагам и вступить в войну со смертельно опасными чудовищами.

Главные роли в сериале сыграют Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиор Солт (Терра) и Элиша Эпплбаум (Муза). Создателем и шоураннером числится Брайан Янг («Дневники вампира»).