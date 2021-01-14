 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Hogwarts Legacy перенесли на 2022 год Приквел «Властелина колец» обзавёлся официальным синопсисом «Последний богатырь: Корень зла» вынес из новогодней битвы 1,6 млрд рублей Гарри Ленникс подтвердил, что сыграет в «Лиге справедливости» Зака Снайдера Авторы Wasteland 3 работают над новым ролевым шутером от первого лица
2
СЕРИАЛЫ
296
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Феечки Винкс для взрослых — вышел ролик о создании фэнтези «Судьба: Сага Винкс» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал объёмистый видеоролик, где шоураннер и актрисы рассказывают об игровой адаптации бешено популярного мультсериала для детей «Клуб Винкс». Шестисерийное фэнтези с элементами хоррора «Судьба: Сага Винкс» рассчитано скорее на подростковую аудиторию. Идеально для просмотра юным зрительницам, выросшим на анимационном оригинале.

Премьера сериала состоится 22 января. В центре волшебной и пугающей истории — подруги-феи, которые учатся в школе магии Алфее. Там им предстоит научиться управлять своими способностями, пережить первые влюблённости, научиться давать отпор врагам и вступить в войну со смертельно опасными чудовищами.

Главные роли в сериале сыграют Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиор Солт (Терра) и Элиша Эпплбаум (Муза). Создателем и шоураннером числится Брайан Янг («Дневники вампира»).

2 Обсудить
Темы
 
Видео Судьба: Сага Винкс
 10 декабря 2020 годаЗнакомьтесь, феечки Винкс — тизер разрывающего шаблоны сериала «Судьба: Сага Винкс» от Netflix 12 январяБДСМ с юмором — сериал «Связь» возвращается на Netflix со вторым сезоном (трейлер) 12 январяNetflix даёт жару: первые фрагменты из «Армии мертвецов», «Красного уведомления» и других громких потоковых кинопремьер 2021 года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix нашёл своих феечек Винкс
 
Знакомьтесь, феечки Винкс — тизер разрывающего шаблоны сериала «Судьба: Сага Винкс» от Netflix
 
Феечки Винкс для взрослых — вышел ролик о создании фэнтези «Судьба: Сага Винкс» от Netflix

Тоже интересно

 
Кино Эми Адамс распрощалась со вселенной DC
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» начали зашибать деньгу
 
Кино «Бэтмен против Супермена» станет ещё лучше — Зак Снайдер работает над ремастером фильма
 
Кино Режиссёр «Доктора Стрэнджа» возмущён «амнистией» Макса Лэндиса
 
«Мир Дикого Запада» — трейлер третьего сезона событийного сериала
 
Кино Sony и Marvel договорились — третьему «Человеку-пауку» быть
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в январе

17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
 
6Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru