 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Зендея и Джон Дэвид Вашингтон эмоционально насилуют друг друга в трейлере драмы «Малкольм и Мари» (русские субтитры) Джоди Уиттакер готовится распрощаться с «Доктором Кто» По пути к миллиарду «Последний богатырь: Корень зла» побил «Непосредственно Каху» Warner Bros. гарантировала выплаты киноделам вне зависимости от прокатных сборов 2021 года В России завершились съёмки «Чужого» с Кириллом Плетнёвым
2
СЕРИАЛЫ
234
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Названы самые популярные сериалы 2020 года: «Офис» победил «Мандалорца» и «Люцифера». «Пацанов» и «Академии Амбрелла» в списке нет

Компания Nielsen, которая с минувшего лета начала выводить еженедельные списки самых популярных сериалов на потоковых сервисах (пока в расчёт берутся только Netflix, Disney+, Amazon Prime и Hulu), свела все данные воедино — результаты получились местами неожиданными. Так, Топ-15 возглавил «Офис», получив преимущество за счёт нескончаемой народной любви и солидного количества эпизодов. Ему удалось обойти таких грозных конкурентов, как «Мандалорец», «Люцифер», «Пацаны» или «Академия Амбрелла», причём последние два в рейтинг и вовсе не попали.

При составлении рейтинга учитывались абсолютные показатели продолжительности просмотра того или иного сериала. Так что вас не должно удивлять засилье бесконечных процедуралов и прочих сериалов-долгожителей, чья продолжительность измеряется сотнями эпизодов.

2 Обсудить
Темы
 
Офис Мандалорец Люцифер
 8 января«Офис» — самый популярный сериал на стриминге. Он обошёл даже «Мандалорца» 13 января«Мандалорец» обошёл «Бриджертонов» в рейтинге самых популярных сериалов декабря 3 января«Мандалорец» обогнал «Пацанов», став лидером по пиратским скачиваниям в 2020 году 7 январяОчередной хит Netflix: «Бриджертоны» обошли по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Очередной хит Netflix: «Бриджертоны» обошли по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла»
 
Звезда «Дэдпула» сыграет ангела в шестом сезоне «Люцифера»
 
Названы самые популярные сериалы 2020 года: «Офис» победил «Мандалорца» и «Люцифера». «Пацанов» и «Академии Амбрелла» в списке нет

Тоже интересно

 
Исполнитель роли Лютика считает песню из «Ведьмака» самой раздражающей вещью в мире
 
Кино Стало известно, какие именно персонажи войдут в новый «Отряд самоубийц»
 
Кино «Веном» — экшен-отрывок, в котором происходит нечто зрелищное
 
Кино Сборы «Холопа» перевалили за 2 миллиарда рублей
 
Кино Джеймс Мэнголд стал режиссёром фильма про Бобу Фетта
 
Кино Netflix избавляется от фильмов с Джонни Деппом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 10
 

Выйдут в январе

 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
 
6Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru