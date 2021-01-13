Названы самые популярные сериалы 2020 года: «Офис» победил «Мандалорца» и «Люцифера». «Пацанов» и «Академии Амбрелла» в списке нет

Компания Nielsen, которая с минувшего лета начала выводить еженедельные списки самых популярных сериалов на потоковых сервисах (пока в расчёт берутся только Netflix, Disney+, Amazon Prime и Hulu), свела все данные воедино — результаты получились местами неожиданными. Так, Топ-15 возглавил «Офис», получив преимущество за счёт нескончаемой народной любви и солидного количества эпизодов. Ему удалось обойти таких грозных конкурентов, как «Мандалорец», «Люцифер», «Пацаны» или «Академия Амбрелла», причём последние два в рейтинг и вовсе не попали.

При составлении рейтинга учитывались абсолютные показатели продолжительности просмотра того или иного сериала. Так что вас не должно удивлять засилье бесконечных процедуралов и прочих сериалов-долгожителей, чья продолжительность измеряется сотнями эпизодов.