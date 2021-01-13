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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

В России завершились съёмки «Чужого» с Кириллом Плетнёвым

«Киностудия КИТ» завершила съёмки многосерийного проекта «Чужой», невзирая на название, никакого отношения к культовой вселенной Ридли Скотта не имеющего. Главную роль в новом сериале сыграл Кирилл Плетнёв («Метро», «Викинг»), а режиссировал Леонид Пляскин. В сети уже имеются первые кадры из сериала.

Плетнёв играет банкира Владимира Орлова, который скрывается от правосудия. В попытках сохранить свободу и жизнь главный герой рискует потерять себя, поскольку в надежде выиграть время вынужден присвоить личность другого человека — майора полиции.

Помимо Плетнёва в основной актёрский состав входят Марьяна Спивак и Александр Бухаров. Сериал будет выходить на «Первом канале». Дата премьеры пока неизвестна.

Кадры из сериала «Чужой» Кадры из сериала «Чужой» Кадры из сериала «Чужой» Кадры из сериала «Чужой»
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