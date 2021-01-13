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«Бэтвумен» — первый взгляд на главную злодейку второго сезона

Яростная лесбиянка Райана Уайлдер, она же Бэтвумен в исполнении Джависии Лесли, заполучила обещанную ей для самых разных целей соперницу. Встречайте злодейку Софию Сохейл (Шивани Гаи) — опасную правительницу острова Кориана, которая охраняет Пустынную розу, обладающий целительными свойствами редкий цветок.

Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен»

Создатели «Бэтвумен» обещают сложные отношения Софии не только с главной героиней, но и с антигероиней из первого сезона — Алисой в исполнении Рэйчел Скарстен. Никаких подробностей, понятно, не разглашается, за исключением того, что новая злодейка вовсе не такова, какой мы её себе представляли. Персонаж Гаи предстанет перед зрителями очаровательной, доброй и питающей определённой слабость к Алисе.

Премьера второго сезона состоится уже в этом воскресенье.

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Галерея Бэтвумен
 11 сентября 2020 годаБэтвумен не устоит: второму сезону сериала нашли сексапильную злодейку 3 июня 2020 годаКейт Кейн больше нет: Бэтвумен сменит личность, но останется лесбиянкой
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