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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Бэтвумен не устоит: второму сезону сериала нашли сексапильную злодейку

Новой сексапильной Бэтвумен даёшь такую же подружку злодейку — встречайте клон Сары Шахи Шивани Гаи («Доминион», «Падение Лондона»). Именно она сыграет многократно упоминаемую в первом сезоне Софию Сохейл и составит убойный межрасовый тандем с Джависией Лесли.

По описанию злодейка DC выглядит едва ли не более положительным персонажем, чем новая главная героиня Райана Уайлдер. София Сохейл — свирепая защитница небольшой общины на острове Кориана, женщина, у которой столь же много врагов, как и псевдонимов. Она сострадательна и харизматична, сильна как физически, так и ментально. Она обожаема своими людьми и не остановится ни перед чем, чтобы защитить то, что принадлежит ей.

По комиксам у неё ко всему прочему была романтическая линия с Кейт Кейн, однако в первом сезоне никаких намёков на это не было. Зато у новой Бэтвумен есть все шансы соблюсти канон!

Съёмки сериала The CW возобновились на прошлой неделе, а премьера пока запланирована на январь 2021 года.

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