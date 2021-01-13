Приквел «Властелина колец» обзавёлся официальным синопсисом

Посвящённый фэнтези-вселенной Дж. Р. Р. Толкиена портал TheOneRing сообщает, что в его распоряжение попал официальный синопсис до сих пор безымянного приквела «Властелина колец». Текст в общих чертах описывает, о чём пойдёт речь в многосерийном эпике — о великом зле и героях, которые будут ему противостоять.

Грядущий сериал Amazon Studios переносит на экраны героические сказания легендарной Второй эпохи Средиземья. События эпической драмы разворачиваются за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» и отправят зрителей в эру зарождения великих сил, расцвета и падения королевств. Герои подвергались испытаниям, надежда висела на волоске, и величайший из злодеев, когда-либо появлявшихся под пером Толкиена, грозил потопить во тьме весь мир. События сериала начинаются во времена относительного затишья, и в их центре целый ансамбль персонажей — знакомых и новых. Им предстоит противостоять новому пришествию зла в Средиземье, возвращения которого все давно страшились. От темнейших глубин Туманных гор, величественных лесов столицы эльфов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменора и до самых границ карты — эти земли и герои сотворят наследие, которое останется жить, даже когда их давным-давно не станет.

За сценарий отвечают Джон Ди Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман («Игра престолов»). Производственный процесс проходит в Новой Зеландии. Не так давно Хуан Антонио Байона («Голос монстра») завершил съёмки пилотного эпизода. О дате премьеры пока не сообщается.