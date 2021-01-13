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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Джон М. Чу скрепя сердце ушёл с поста режиссёра многосерийного фэнтези «Уиллоу»

Работа над многосерийным фэнтези «Уиллоу» слегка забуксовала. Сценарий Джона Кэздана («Хан Соло») написан, актёры набраны, но вот беда — назначенный на пост режиссёра первой серии Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты») сошёл с поезда.

И в этот раз уход даже не объясняется пресловутыми творческими разногласиями. Всё дело в очередном британском локдауне, из-за которого возник конфликт графиков, и грядущем пополнении семейства постановщика. Чу поделился болью от вынужденного ухода с долгожданного проекта в своём твиттере. Имя его заместителя в Disney пока не назвали.

Культовое кино 1988 года по сюжету Джорджа Лукаса рассказывало о скромном начинающем волшебнике Уиллоу, защищавшем новорождённую девочку Элору, которой было предназначено погубить могущественную злую колдунью Бавморду. Много лет спустя история продолжится — уже в виде сериала. О чём конкретно пойдёт речь, неизвестно.

Сиквел разрабатывает потоковый сервис Disney+, и Уорвик Дэвис обязательно вернётся к титульной роли. Кэздан на пару с Венди Мерикл («Стрела») выступает шоураннером проекта. Режиссёр оригинала Рон Ховард продюсирует. Производство курирует Lucasfilm.

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