Рон Ховард продюсирует многосерийный сиквел фэнтези «Виллоу» с Уорвиком Дэвисом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В начале года сценарист Джонатан Кэздан («Хан Соло: Звёздные войны. Истории») прозрачно намекал, что работает над телевизионным продолжением вышедшего в 1988 году полнометражного фэнтези «Виллоу» Джорджа Лукаса. И наконец-то пришло долгожданное официальное подтверждение — стриминговый сервис Disney+ твёрдо намерен снять многосерийный сиквел, а Уорвик Дэвис обязательно вернётся к титульной роли.

В центре приключенческого фэнтези — скромный фермер и начинающий волшебник Виллоу, помогающий защитить от могущественной злой колдуньи новорождённую девочку Элору, которой предначертано погубить волшебницу-тиранку Бавморду. События продолжения развернутся много лет спустя, но о чём конкретно пойдёт речь в сиквеле, пока не разглашается.

Кэздан написал сценарий пилота и совместно с Венди Мерикл («Стрела») выступает шоураннером проекта. Пилотный эпизод срежиссирует Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»), а режиссёр фильма-первоисточника Рон Ховард числится исполнительным продюсером проекта. За производственный процесс отвечает Lucasfilm.