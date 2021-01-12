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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Сериалы Marvel Studios будут как «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Ход королевы»

Пусть изначально многосерийные проекты Marvel Studios позиционировались как мини-сериалы, никто официально за ними этот статус не закреплял. А потому гуляющие по сети слухи об их возможной многосезонности не возникли на пустом месте. Теперь это готов подтвердить и продюсер сериалов MCU Кевин Файги.

Беседуя с изданием Variety о будущем масштабного франчайза, глава Marvel Studios отметил, что всё будет зависеть от творческого подхода и общего нарратива вселенной.

[Количество сезонов] будет разным. Некоторые сериалы задумывались как расширение общего сюжета [вселенной] с переходом в полнометражки. Мы уже объявляли о появлении Лиззи Олсен в «Докторе Стрэндже 2», а Теоны Паррис — в «Капитане Марвел 2». Другие сериалы, сохраняя общую взаимосвязь, создавались с прицелом на несколько сезонов. Поэтому их количество [и периодичность] будут варьироваться, как в случае с лучшими сериалами современности, будь то перерыв между сезонами у «Игры престолов» и «Очень странных дел» или всего один сезон — что я смотрел совсем недавно? — «Хода королевы». Одна из прелестей стриминга — свобода от правил, и это позволяет работать, опираясь на творческие решения.

 
Кевин Файги, за свободу творчества

Не так давно производственный бюллетень Production Weekly сообщал о запланированных на начало 2022-го съёмках второго сезона приключений «Локи», а вот экспериментальный «ВандаВижн», вполне возможно, послужит удобным односезонным объяснением некоторых событий после «Мстителей: Финала».

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